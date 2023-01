Murça: GNR promove ações de sensibilização sobre “Bullying”

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPCPC) do Destacamento Territorial de Vila Real, realizou entre os dias 3 e 12 de janeiro, no Centro Escolar e na EB 2/3 de Murça, três ações de sensibilização subordinadas ao tema do “Bullying” no âmbito da Campanha Escola Segura 2022/2023.

Esta ação teve como principais objetivos, alertar e consciencializar a comunidade escolar para este tipo de prática e de violência, tomando conhecimento das eventuais causas, dos sinais de alerta e das consequências destas ações para os vários intervenientes, desde o agressor, à vítima e testemunhas, tendo sido sensibilizadas cerca de 98 crianças e jovens, com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos.