Murça já tem um museu dedicado ao Soldado Milhões

A Casa Museu Soldado Milhões foi inaugurada no passado dia 10 de Abril, numa cerimónia presidida pelo Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa.

A Autarquia de Murça, decidiu, há pouco mais de três anos, executar a ideia de recuperar a antiga casa de Aníbal Augusto Milhais, “transformando-a” num espaço, que servisse para perpetuar na história deste herói nacional da Primeira Grande Guerra, e também, através da sua vertente cultural e turística, que contribuísse para o crescimento e desenvolvimento local.

Depois da profunda recuperação, e concluídas as obras que deram vida ao projecto inicial, nasceu este interessante museu em Valongo de Milhais, precisamente na antiga casa deste nosso herói, e que a partir de agora estará disponível para visitação.

Uma obra importante, pretendida há muito tempo, que presta o devido reconhecimento ao Herói Milhões e ao que ele representa, a sua humildade e resiliência enquanto homem, e à bravura e valentia de um verdadeiro herói de guerra.

Foi com enorme satisfação e com a sensação de dever cumprido, que Mário Artur Lopes, Presidente do Município de Murça, se dirigiu aos presentes no acto solene de inauguração. Falou mesmo em “missão cumprida”, por levar a cabo, um projeto, “que há muito era desejado, e há muito era prometido”. Afirmando ainda, que “Em boa hora, num esforço conjunto, entre a Família de Augusto Milhais e o Município, se desenvolveu um projecto para a recuperação desta casa”. O presidente da Autarquia, garantiu também, que “este espaço, será um símbolo maior da nossa terra”, edificado com o propósito de “continuar a missão de perpetuar a história de Aníbal Augusto Milhões, e através dele, os 127 soldados murcenses e os milhares de portugueses que combateram na Primeira Guerra Mundial”.

GC