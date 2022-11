Museu da Vila Velha assinalou Dia Mundial da Criatividade com APC Vila Real

No âmbito da Comemoração do Dia Mundial da Criatividade, o Museu da Vila Velha recebeu um grupo de Ensino Especial da APCVR que participou numa visita orientada pela exposição permanente do Museu e meio envolvente.

No final da visita foi proporcionado um momento de liberdade de expressão, através da atividade “Vila Velha na Memória”, em que o grupo expressou o que observou durante a visita ao interior e exterior do Museu.

O objetivo desta atividade do Serviço Educativo do Museu foi incentivar a criatividade de forma a proporcionar a descoberta espontânea das capacidades da mente e libertação da imaginação.