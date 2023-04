Museu das Termas Romanas de Chaves recebe Prémio Cinco Estrelas Regiões 2023 na categoria “Museus”

O Museu das Termas Romanas de Chaves foi distinguido com o Prémio Cinco Estrelas Regiões 2023, na categoria “Museus”, do distrito de Vila Real, uma iniciativa da responsabilidade da Five Stars Consulting Portugal, Lda.

O objetivo do Prémio prende-se com o reconhecimento da marca Museu das Termas Romanas de Chaves, que após ser testada e avaliada em situações reais, destacou-se como sendo a preferida pelo consumidor. Este prémio teve como metodologia um sistema de avaliação que mediu o grau de satisfação da marca junto dos consumidores, para identificar o que de melhor tem cada região do país. O Museu das Termas Romanas de Chaves, segundo dados da organização, obteve um grau de satisfação de 81,70%, avaliação feita por 1840 consumidores.

Com o objetivo de avaliar e reconhecer o que de melhor se faz de Norte a Sul de Portugal, este galardão, que vai já na sua 6ª edição, premeia ícones regionais, como praias, aldeias e vilas, monumentos ou cozinha tradicional, além de avaliar marcas regionais e de premiar as que se distinguem pela sua qualidade. Este ano a região centro arrecadou 62 prémios, entre os distritos de Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo e Vila Real.

Para chegar às marcas vencedoras, estiveram envolvidos 436.000 consumidores, que avaliaram mais de 900 marcas, através da metodologia do Prémio Cinco Estrelas Regiões 2023. Destas, apenas 116 conseguiram provar a sua excelência e conquistar o Prémio, sendo 34 do norte do país.

Vencedores do Prémio Cinco Estrelas Regiões no distrito de Vila Real:

Museus : Museu das Termas Romanas de Chaves

Artesanato: Barro Preto de Bisalhães

Doçaria Regional: Cristas de Galo

Festas, Feiras e Romarias: Sexta-feira 13

Reservas / Paisagens / Barragens: Barragem dos Pisões

Serras | Montanhas: Serra do Alvão

Stands de Automóveis Usados: Brincar Automóveis

Serviços Óticos: Ótica Transmontana

Enoturismo: Quinta do Crasto