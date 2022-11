Museu de Arqueologia e Numismática comemorou Dia de São Martinho

O Dia de São Martinho foi comemorado no Museu de Arqueologia e Numismática com uma atividade do Serviço Educativo dos Museus, na qual participaram 49 crianças do ensino pré-escolar, da Associação 31 – Infantário de S. Pedro.

Para festejar este dia os alunos assistiram a dois filmes, um sobre a história de S. Martinho e outro intitulado “Maria Castanha”.

De seguida, com recurso a diversos materiais reciclados como suporte, as crianças deram asas à sua imaginação e coloriram um capacete romano semelhante ao que o Cavaleiro de S. Martinho usava na época. A atividade teve a duração de duas horas, com períodos de confraternização, como em todos os dias festivos, proporcionando momentos divertidos e muito salutares.