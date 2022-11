Museu de Arqueologia e Numismática de Vila Real celebrou 25 anos na presença do patrono

O Museu de Arqueologia e Numismática de Vila Real (MANVR) celebrou, no dia 30 de outubro, 25 anos de existência. Este dia foi assinalado com a abertura de portas para um espaço renovado, criado com o intuito de promover o seu acervo de uma forma mais moderna, dinâmica e digital, uma intervenção efetuada no âmbito do programa ProMuseus 2021, Projeto Renovar, Inovar Modernizar o MANVR.

A exposição permanente “Nova Face”, inaugurada por ocasião da passagem do 25º aniversário, representa o simbolismo de um Museu Renascido, com os tesouros até agora expostos no que diz respeito à arqueologia e à numismática, dotando estas exposições de meios capazes proporcionar uma visita mais completa e entusiasmante ao visitante comum, permitindo explorar os conteúdos do seu vasto espólio arqueológico e da coleção de 5.000 numismas, de uma forma ativa, autónoma e apelativa, através da app “Museu de Vila Real”.

O evento de celebração decorreu com a presença da vereadora Mara Minhava, que deu as boas-vindas ao público e explicou a necessidade desta renovação, volvidos 25 anos. Deixou uma palavra de agradecimento ao Padre João Parente pelo legado que deixou ao Município, uma valiosíssima coleção de moedas, que permitiu construir este museu, que tem sido visitado por milhares de pessoas, sublinhando, também, a sua inexcedível entrega a esta “casa”, que também é sua. Felicitou, ainda, todos os trabalhadores que, com a sua dedicação e empenho, têm contribuído para a notoriedade deste equipamento cultural.

O Padre João Parente, na sua intervenção, partilhou com os presentes um pouco do seu vasto saber, nomeadamente na área da arqueologia, mostrando o valor de vários artefactos e locais da região, e que estão patentes no seu novo livro “Aos Meus Encantos”.

Recorde-se que o MANVR possui uma exposição permanente de Arqueologia e Numismática e ainda espaço para exposições temporárias, e outros eventos.