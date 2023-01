Museu de Arqueologia e Numismática em Vila Real acolhe exposição “4 Seasons”

A exposição “4 Seasons” é uma mostra de pintura do artista Nogueira de Barros, que será exibida no Museu de Arqueologia e Numismática em Vila Real, de 28 de janeiro a 07 de maio. Esta é a primeira vez que o artista realiza uma exposição em Vila Real. A exposição reúne cerca de 14 peças do autor, que são baseadas na abordagem própria da sua linguagem estética.

A exposição “4 Seasons” apresenta obras de grande formato criados em acrílico sobre tela e madeira. Os quadros retratam as quatro estações do ano, com cada quadro representando uma estação específica.

Nogueira de Barros destaca-se pelas suas pinturas em acrílico de grande formato. Sua última exposição, “4 Seasons”, mostra a beleza e a diversidade da natureza em cada estação. As pinturas retratam paisagens verdes exuberantes, folhagem de outono vibrante. Cada pintura transmite uma emoção e uma atmosfera diferentes, proporcionando aos espectadores uma experiência única de cada estação. O uso de cores vivas e pinceladas ousadas confere a cada pintura uma energia única, criando um ambiente dinâmico. Os visitantes da exposição serão inspirados pela beleza da natureza e pelo estilo único do artista.

Nogueira de Barros é um artista internacionalmente premiado, nasceu em Almada, em 1964, vive e tem o seu atelier em Almada. Ele tem uma carreira consolidada e tem participado de prestigiadas exposições coletivas e individuais, tanto em Portugal como no estrangeiro, destacando-se a cidade de Nova York e Londres. Em 2021 foi convidado para fazer parte do júri internacional no concurso Torso International Art, Índia.