Museu do Douro acolhe debate sobre as oportunidades do Portugal 2030

Portugal 2030: Que oportunidades para o Douro?

Num momento em que se inicia um novo período de programação de fundos europeus, a Liga dos Amigos do Douro Património Mundial vai promover no Museu do Douro na Régua um segundo debate inserido no ciclo de debates “Novos Desafios do Douro”. Terá como mote o Portugal 2030 e as oportunidades que se perspectivam para o Douro que, a exemplo de outras regiões europeias, debate-se com problemas complexos que exigem uma discussão aberta e participada. Desta forma, a Liga pretende contribuir para uma reflexão e perspectivar soluções para alguns dos temas centrais para o desenvolvimento do Douro.

Graças aos fundos europeus, o Douro oferece hoje melhores infraestruturas de saúde, de educação, de natureza social e de conetividade rodoviária. Contudo, o Futuro convoca novas dinâmicas para a Região, que passam pelo conhecimento e inovação, pela conectividade digital, mas também pela resposta às alterações climáticas e a preservação do bem.

A sustentabilidade económica e social da Região exige pensar estratégias que se traduzam no aumento do valor acrescentado do vinho e da paisagem, na criação de bens e serviços diferenciados de elevado valor e a aposta numa diversificada carteira de atividades económicas, considerando mercados cada vez mais globalizados e competitivos, o que reforça a aposta na inovação e o desenvolvimento de novos conceitos e marcas.

Os desafios do Douro passam também pela promoção do turismo e da gastronomia ligados a uma narrativa cultural, assente nas estruturas locais existentes e potenciando a marca UNESCO. Por outro lado, importa também refletir sobre a valorização do desenvolvimento sustentável aos quais a cultura adiciona um valor acrescido, mediante expressões culturais e práticas artísticas, a preservação do património material e imaterial, bem como a promoção da diversidade cultural.

É neste contexto que como mote deste segundo encontro a Liga identificou a discussão do “Portugal 2030 e as oportunidades que perspectivam para a Região”. Esta reflexão terá lugar no sábado, dia 20 de maio, pelas 14 horas 30 minutos no Museu do Douro na cidade do Peso da Régua, contando com a presença de especialistas neste domínio e pretendendo mobilizar os durienses para um tema e uma oportunidade da maior relevância para o desenvolvimento da região.