Museus de Vila Real assinalaram dia de Santa Luzia

No de 13 de dezembro, o Serviço Educativo dos Museus realizou uma atividade para festejar o dia de Santa Luzia, com alusão à tradicional história do “Pito de Santa Luzia e das Ganchas de S. Brás”, conferindo neste dia, especial destaque ao primeiro.

A viagem começou no Museu da Vila Velha, na companhia dos utentes do Lar Sénior da Campeã e Ensino Especial da APCVR, tendo como destino a Casa Lapão, onde foi possível seguir “in loco”, com as explicações necessárias, todo o processo de confeção do tão característico bolo com recheio de abóbora.

O final desta iniciativa terminou bem doce, com a degustação das miniaturas destes famosos pastéis.

GC CM