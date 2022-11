Ana Guedes bateu, hoje, o recorde nacional absoluto dos 50 mariposa no decorrer do primeiro dia do Meeting Internacional do Algarve.

A nadadora do Ginásio de Vila Real (GCVR) concluiu a eliminatória com 26,31 segundos, melhorando o anterior máximo que já lhe pertencia (26,38) desde 15 de novembro de 2022 na Mealhada.

O Meeting Internacional do Algarve decorre de hoje a domingo nas Piscinas Municipais do Albufeira.