Natação: equipa masculina do GCVR participa na qualificação para o nacional de clubes

O Ginásio Clube Vila Real esteve representado pela equipa masculina na Fase de Qualificação para o Campeonato Nacional de Clubes da 3ª Divisão, competição realizada em Bragança no dia 30 de outubro e que contou com a presença de 288 atletas em representação de 31 clubes, sendo que a comitiva do GCVR foi constituída por 9 atletas: Herman Kovalchuk, Eduardo Yakubenko, Rodrigo Silva, Tiago Fernandes, Gonçalo Ferreira, António Teixeira, Rafael Fialho, Tomás Regadas e Miguel Encarnação.

Os atletas do GCVR tiveram uma boa prestação ao conquistar o 12º lugar por equipas com 159 pontos. Para este resultado colectivo em muito contribuíram os 10 recordes pessoais alcançados. Ao nível dos resultados, a registar: Gonçalo Ferreira foi 7º nos 800 Livres, 10º nos 400 Livres e 14º nos 200 Estilos; Eduardo Yakubenko foi 10º nos 100 Mariposa, 14º nos 50 Livres e 15º nos 200 Mariposa; Herman Kovalchuk foi 10º nos 100 Costas e 16º nos 100 Livres; Tiago Fernandes foi 16º nos 200 Bruços e 19º nos 100 Bruços; a estafeta de 4×100 Livres conquistou o 8º posto enquanto que a estafeta de 4×100 Estilos ficou no 12º lugar. De destacar que a marca obtida por Gonçalo Ferreira nos 800 Livres (9.17.29) é mínimo para o Campeonato Nacional de Juvenis.

De registar que o GCVR esteve representado por uma equipa muito jovem, sem qualquer elemento sénior e com vários elementos a fazer a estreia nesta competição, a quem foi muito importante contactar com a competitividade e o formato do Nacional de Clubes, permitindo assim a estes atletas dar um importante passo na sua evolução na modalidade.