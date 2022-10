Natação: GCVR conquista 126 pódios na primeira competição da época

O Ginásio Clube Vila Real (GCVR) realizou a primeira competição da época 2022/2023 com a presença no Torneio de Abertura da ARNN, competição realizada no dia 22 de outubro na Piscina Municipal de Vila Real, onde competiram 100 atletas em representação de 3 clubes. Da parte do GCVR competiram 47 atletas: Carolina Pinto, Inês Pinto, Diana Nogueira, Susana Carvalhinha, Inês Carvalho, Benedita Fernandes, Mariana Carvalho, Maria João Gomes, Laura Alves, Carlota Cruz, Inês Silva, Francisco Igrejas, Sami Lodhia, Pedro Lopes, Tomás Fernandes, Bruno Morais, João Matias, Afonso Resende, Miguel Eira, Tomás Letra, Rodrigo Xavier (Cadetes); Maria Mesquita, Maria Poeta, Inês Fernandes, Miguel Carvalho, Duarte Pinto, Lucas Pinto, Guilherme Guerra, Diogo Baptista (Infantis); Beatriz Igrejas, Leonor Silva, Maria Braz, Maria Pereira, Maria Mina, Eduardo Oliveira, Rafael Fialho, Tomás Regadas, Gonçalo Ferreira, Miguel Encarnação, Tiago Fernandes (Juvenis); Ana Margarida Guedes, Carolina Eira, Ana Sofia Leite, Francisca Pinheiro, Maria Leonor Correia, António Teixeira, Rodrigo Silva, Eduardo Yakubenko, Herman Kovalchuk, Hugo Pinheiro (Absolutos). Os atletas do GCVR estiveram em bom plano e demonstraram desde já uma boa evolução com pouco mais de um mês de treino, dominando os pódios dos vários escalões em competição com um total de 126 (60 de primeiro, 44 de segundo e 22 de terceiro), somando ainda 87 novos recordes pessoais e mínimos para os Campeonatos Zonais de Infantis por intermédio de Inês Fernandes (100 Costas), Lucas Ribeiro (400 Livres, 200 Bruços, 100 Mariposa, 200 Estilos), Maria Mesquita (400 Livres, 200 Estilos), Maria Poeta (100 Costas), Miguel Carvalho (400 Livres, 100 Bruços, 200 Estilos) e para os Campeonatos Zonais de Juvenis por Gonçalo Ferreira (400 e 1500 Livres), Leonor Silva (100 Livres, 100 e 200 Costas, 50 Mariposa), Maria Braz (100 Livres, 100 Bruços) e Maria Pereira (400 Livres).

Este foi um bom começo para a equipa de competição do GCVR e que demonstra o bom trabalho realizado pelos nadadores do clube, destacando-se a participação dos atletas do escalão de Cadetes que são o reflexo do esforço que o GCVR continua a fazer na formação de jovens nadadores. O GCVR irá voltar à ação no próximo sábado dia 30 de outubro onde irá estar representado pela equipa masculina na Fase de Qualificação para o Campeonato Nacional de Clubes da 3ª Divisão, que se irá realizar em Bragança.