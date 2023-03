Nervir promove conferência internacional sobre competitividade e inovação

A NERVIR – Associação Empresarial de Vila Real, em parceria com AIRV – Associação Empresarial da Região de Viseu, o NERGA – Associação Empresarial da Região da Guarda, e a AEBB – Associação Empresarial da Beira Baixa, está a organizar um ciclo de conferências – Conferências Internacionais Sobre Competitividade e Inovação – nas Regiões Douro, Beira Baixa, Beiras e Serra da Estrela e Viseu Dão-Lafões, de 20 a 23 de março, no âmbito do Projeto 4INOVA2.

Estas conferências têm como objetivo a partilha de boas práticas de inovação nacionais e internacionais, apresentação dos Sistemas de Incentivos Portugal 2030, entre outros painéis. Nas conferências irá existir um espaço mostra de inovação regional, com entidades e empresas regionais, uma Oficina Sistema Digital 4INOVA 2.0 referente ao Barómetro Finanças 4INOVA e um espaço de networking.

A Conferência Internacional Sobre Competitividade e Inovação, na Região do Douro, terá no lugar no próximo dia 22 de março, das 10h00 às 18h00, na Quinta do Paço em Vila Real, conforme Programa que segue em anexo.

Esta conferência é realizada no âmbito do projeto “4INOVA2”, desenvolvido em copromoção pela AEBB, NERGA, AIRV e NERVIR, e cofinanciado pelo Compete2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do FEDER.