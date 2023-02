“Noite de Gala” do TRC distingue Manuela Vaquero

Pelo seu “papel relevante no ensino, na investigação e na Língua e Cultura Portuguesa”, Manuela Vaquero foi agraciada na noite de 25 de fevereiro com o Prémio de Mérito Cultural do Município de Lamego. O galardão foi entregue à homenageada durante a “Noite de Gala” que assinalou o 15º aniversário da reabertura ao público do Teatro Ribeiro Conceição (TRC).

No discurso de agradecimento no qual recordou o seu percurso de vida e enfatizou a sua ligação afetiva a esta sala de espetáculos, Manuela Vaquero afirmou que o Prémio de Mérito Cultural “não é apenas meu, considero que é de todos os que me incentivaram a trabalhar e me acompanharam ao longo de uma vida, mas tenho que o dedicar à pessoa que mais marcou a minha existência – meu Pai. Fernando Pessoa, que muito aprecio e interpreto, escreveu: “O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis”. Este é um desses momentos raros da vida de uma lamecense que foi intenso, será inesquecível e memorável”.

Na sua intervenção, o Presidente da Câmara Municipal de Lamego elogiou o percurso académico de Manuela Vaquero e a sua dedicação plena às causas da investigação e do ensino, em particular, através da difusão do património material e imaterial da cidade junto dos jovens, incentivando-os e motivando-os para a descoberta de um passado do qual se podem orgulhar.

Ao recordar o processo de reabilitação do Teatro Ribeiro Conceição, Francisco Lopes destacou que a ligação de Lamego e dos lamecenses a este equipamento é o eixo central na qual assenta a oferta cultural do concelho, elogiando a procura de formação de novos públicos.

O 15º aniversário da reabertura ao público do TRC foi ainda marcado pelo regresso, ao local de origem, com todo o seu esplendor, das estátuas “Aurora” e “Crepúsculo”, situadas na escadaria principal. Nos últimos meses, a firma “N_Restauros, Conservação e Restauro” efetuou a recuperação minuciosa destas imagens, após terem sido danificadas na sequência de atos de vandalismo.

A primeira parte da “Noite de Gala” foi animada pela atuação musical do grupo “Danças Ocultas”, um dos representantes mais inovadores e mais emocionantes da música contemporânea portuguesa.

