NORTE recebe 11 mil milhões de Euros dos fundos europeus do PORTUGAL 2020 

A CCDR-NORTE publicou hoje a edição do boletim “NORTE UE – Dinâmicas dos Fundos Europeus na Região do Norte” relativa ao 1º semestre de 2022. O boletim contempla informação sobre a aplicação dos fundos da União Europeia no Norte de Portugal, através do PORTUGAL 2020.Até junho deste ano, a Região Norte conta com 11 mil milhões de Euros de financiamentos comunitários aprovados, ou seja, 42 por cento do total de fundos europeus do PORTUGAL 2020.

Esse valor representa, em investimento, 16 mil milhões de euros.Segundo o mesmo relatório, daquele montante foram executados física e financeiramente cerca de 7 mil milhões.Por sua vez, o Norte 2020, programa regional gerido pela CCDR-NORTE, representa 35% do volume total dos fundos europeus aprovados na Região. No que diz respeito às tipologias de intervenção mais apoiadas no Norte, o relatório destaca a Qualificação e Inovação das PME (14,5%), o Ensino Profissional para Jovens (9,5%), as Atividades de I&D Empresarial (6,5%) e a Internacionalização das PME (5,2%). Através desta publicação, a CCDR-NORTE pretende fomentar a difusão pública regular de informação clara e sintética sobre a aplicação no Norte de Portugal dos programas da UE.

GC