Nova direção da NERVIR inicia périplo pelas empresas e instituições

A recém eleita Direção da NERVIR – Associação Empresarial, que tomou posse no passado dia 5 de Maio, iniciou, dia 11 de maio, um périplo pelas empresas e instituições da Região, no seu anunciado Rotei­ro Empresarial e Institucional, em que através de reuniões e visitas às empresas e instituições, se pretende auscultar as forças vivas da região, para, através de um melhor conhecimento mútuo e da troca de expe­riências, poder contribuir para o desenvolvimento das empresas e da Região.

A primeira reunião deste Roteiro, foi com o Régia Douro Park – Parque de Ciência e Tecnologia de Vila Real, em que foram debatidas algumas possibilidades de colaboração entre as duas instituições, em prol das empresas da região.

Seguiu-se uma visita às instalações da empresa Sabor do Norte, marca de fumeiro, que recupera sabores e saberes ancestrais da região, instalada no Régia Douro Park em Vila Real e que foi convidada a ser sócia da NERVIR.

Por último foi visitada a empresa MWC – Menin Wine Company, em que foi apresentado o projeto de investi­mento que a empresa está a desenvolver no Douro.

Este foi assim, o primeiro dia, de muitos que se seguirão, em que a Direção da NERVIR fará visitas a empre­sas e instituições, cumprindo a sua promessa de realização de um Roteiro Empresarial e Institucional.

Este Roteiro vem no seguimento do compromisso que a NERVIR pretende realizar entre as empresas e as instituições públicas e privadas, para construírem em conjunto, uma efetiva agenda de ambição e mudança para quem produz, transforma e inova.