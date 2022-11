Nova iluminação melhora formação desportiva em Lamego

ela primeira vez, o Campo da Escola Secundária de Latino Coelho tem iluminação exterior. Os jovens atletas do Cracks Clube de Lamego passaram, deste modo, a usufruir das condições ideais para efetuarem os seus treinos diários.

Durante este mês, foram instalados seis postes de iluminação com projetores LED, a fim de garantir uma melhor eficiência energética. Para além dos benefícios ambientais a longo prazo, a iluminação LED permite uma redução entre 60 a 80 por cento do consumo energético.

O investimento ascendeu a 19.247,22 euros + IVA que será assumido pelo Município de Lamego para beneficiar cerca de 130 atletas do Cracks Clube, dos escalões SUB10, SUB11 e Academia miniCRACKS.

“Estão reunidas, agora, todas as condições para que estes jovens atletas treinem adequadamente durante o período noturno. Era uma necessidade sentida há muito tempo e que reforça a nossa prática desportiva ao nível da formação”, afirma o Presidente Francisco Lopes.

GC CM