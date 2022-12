Nova Loja de Cidadão de Vila Real já entrou em funcionamento

Após décadas de espera, entrou em funcionamento a Loja de Cidadão de Vila Real, situada na Rua dos Combatentes da Grande Guerra. A Loja do Cidadão de Vila Real ficará instalada no centro histórico de Vila Real, materializando a política autárquica que vem sendo seguida de reativação desta zona da cidade. Desta forma pretende-se contrariar a saída de serviços públicos que aí se verificou no passado, acreditando que esta ação terá uma consequência positiva ao nível do comércio tradicional e da atratividade desta localização.

A Loja estará aberta todos os dias úteis, entre as 9h00 e as 16h00.

Nesta Loja poderá encontrar muitos dos serviços que até agora se encontravam distribuídos por vários espaços. No Espaço Cidadão – Mediador de Cidadania – poderão ser encontrados múltiplos serviços, nomeadamente da ADSE ou Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I.P., da AMA (ePortugal e CMD, da plataforma Chave Móvel Digital, da Direção-Geral da Administração da Justiça, do ISS – Instituto de Segurança Social, do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT, I.P), da ACT- Autoridade para as Condições do Trabalho, da ADENE – responsável pela gestão e operação do Sistema de Certificação Energética de Edifícios (SCE) e do Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia (SGCIE), da CGA – A Caixa Geral de Aposentações, da DGAE- A Direção-Geral das Atividades Económicas, do IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), da SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE, entre outros.

Para além do Espaço do Cidadão, também os serviços da Autoridade Tributária e Aduaneira, bem como do Instituto de Registos e Notariado, poderão ser encontrados na Loja de Cidadão de Vila Real, já que são as duas instituições parceiras do Município.

Nestes primeiros dias de funcionamento poderão existir alguns constrangimentos na prestação de alguns serviços, uma situação que é natural e que resulta da relocalização dos meios humanos e materiais de todas as instituições presentes na Loja de Cidadão. Apela-se à compreensão dos utentes para este facto, que será normalizado com toda a brevidade.

GC CMVR

Fotografia de Arquivo