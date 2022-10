Nova modalidade de pagamento nas Piscinas Cobertas de Vila Real

O Município informa que já é possível efetuar o pagamento das mensalidades da Piscina Municipal Coberta através de referência bancária. Assim, os utentes que pretendam usufruir desta nova modalidade de pagamento deverão dirigir-se à secretaria das piscinas e requerer a sua ativação.

Recorde-se que as Piscinas Municipais têm a certificação de prata da FPN para as Escolas Municipais de Atividades Aquáticas, que atesta a qualidade das diversas atividades aquáticas desenvolvidas. Para além das classes de aprendizagem e aperfeiçoamento de natação para jovens e adultos e da natação livre, a piscina municipal coberta disponibiliza outras atividades aquáticas, como hidroginástica, hidroterapia, hidroginástica sénior, classes para bebés e pais e classes de natação para as crianças dos 4 aos 13 anos, assim como atividades de ginásio, nomeadamente, aeróbica e ginástica localizada.

As piscinas municipais funcionam de segunda a sexta-feira das 7h00 às 22h00 e aos sábados das 8h00 às 12h00. Mais informações podem ser solicitadas junto da Secretaria das mesmas, ou através do telefone 259 308 159.