Novo espetáculo da Peripécia Teatro estreia-se amanhã

“Odeio ser minhoca!”. Esta é a afirmação que dá o mote para o desenrolar de toda uma história que vai mudar a perceção do filho minhoca sobre si mesmo, assim como do público do mais recente espetáculo da Peripécia Teatro sobre estes pequenos seres invertebrados. “Livremente” inspirado no livro Há um Cabelo na Minha Terra, de Gary Larson, o espetáculo HÚÚÚMUS!!! estreia-se na próxima sexta-feira, às 21h30, no Centro Cultural e Recreativo de Benagouro, ficando em cena até domingo.

Assumindo-se como uma história sobre minhocas, HÚÚÚMUS!!! explora várias questões sobre sustentabilidade ambiental, alertando ainda para a importância de várias espécies animais para o equilíbrio do ecossistema, mesmo aquelas que parecem insignificantes. Este alerta é feito através da sátira à personagem “Henriqueta pelo Planeta”, que vai ensinar importantes lições ao público e também ao filho minhoca que, ao longo do espetáculo, ouve uma história contada pelos seus pais à hora do jantar, depois de ter encontrado um fio de cabelo no seu prato de terra.

HÚÚÚMUS!!! volta a ligar a Peripécia Teatro às questões ambientais e ao desmitificar a imagem de espécies menos queridas do público, depois de O Ensaio dos Abutres – espetáculo estreado em 2020. Depois das récitas no Centro Cultural e Recreativo de Benagouro nos dias 21 (às 21h30), 22 e 23 (às 17h00), o espetáculo parte para digressão, chegando a várias partes do país. No dia no dia 26 de outubro, a criação pode ser vista no Teatro Municipal de Bragança às 17h00 e às 21h00. Em novembro, no dia 12, o espetáculo chega ao auditório A Moagem, no Fundão (horário ainda a definir) e, no dia 26, é apresentado em Oliveira de Azeméis, no Festola, URATE. Já em dezembro, HÚÚÚMUS!!! sobe ao palco do Teatro de Vila Real – nos dias 2 (às 10h00 e 14h30) e dia 3 (16h00) –, podendo ainda ser visto em Tondela, no ACERT (Associação Cultural e Recreativa de Tondela), no dia 10, às 11h00.

GC