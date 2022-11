Novos vinhos e queijos Alumni à prova na UTAD

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) apresenta, a 11 de novembro, “A Prova dos Novos – UTAD Alumni Wine & Cheese Collection 2022”, um evento onde estará presente a Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato. Um quarteto de vinhos e um trio de queijos, nascidos das mãos de antigos alunos da academia transmontana, compõem a colheita premium deste ano.

O adágio popular aconselha que no Dia de São Martinho, se vá à adega e se prove o novo vinho, mas, este ano, a UTAD reinventa a tradição e convida a provar o mais recente produto da marca Alumni: os queijos.

“A UTAD era a única universidade portuguesa com vinhos de autor, produzidos pelos seus ex-alunos de enologia. Agora, passa a incluir também uma gama de queijos, que herda o conhecimento científico e o saber-fazer dos nossos Alumni do agroalimentar”, afirma o reitor da UTAD, Emídio Gomes.

O queijo é o grande destaque desta 5ª edição do evento, apresentando-se em três variedades: queijo de vaca elaborado por Zulmira Lopes, queijo curado de ovelha da responsabilidade de João Reis e queijo de cabra produzido em Trás-os-Montes por Inácio Neto. Estes sabores vão ser harmonizados com os néctares produzidos por Sandra Alves (um branco criado no Alentejo), Martta Reis Simões (um vinho tinto nascido na região de Lisboa), Tiago Alves de Sousa (um Vinho do Porto com todo o terroir do vale do Douro) e Sofia Caldeira (um espumante vindo da ilha da Madeira).

A degustação desta colheita Alumni será precedida de um programa que inclui um workshop dedicado à produção de queijo fresco, um curso de iniciação à prova de vinhos na metodologia do escanção e uma conversa à volta dos queijos.

UTAD, a única universidade com vinhos de autor

Nascida em 2016, a marca de vinhos de autor “Alumni UTAD” tem reunido conceituados enólogos, provenientes de diferentes regiões vinícolas que, em comum, têm formação especializada obtida na UTAD.

O projeto começou com um convite a três ex-alunos para produzirem um vinho com a marca UTAD. Depois, esses alunos foram desafiados a “passar o testemunho” a outros ex-colegas e, assim, sucessivamente até esta quinta edição.

Os autores escolhidos para a primeira edição dos Vinhos Alumni foram Jorge Serôdio Borges (tinto), Jorge Moreira (branco) e a dupla Francisco Ferreira e Francisco Olazabal (Porto), que passaram o seu testemunho a Luís Duarte, Paulo Ruão e Manuel Lobo Vasconcelos, tendo ficado responsáveis pela produção dos vinhos “Alumni UTAD” para a edição de 2017. A produção dos Vinhos Alumni 2018 ficou a cargo dos enólogos António Luís Cerdeira (branco), Luís Cabral de Almeida (tinto) e João Brito e Cunha (Porto), que nomearam Maria Serpa Pimentel, Sandra Gonçalves e Carlos Agrellos, respetivamente. Em 2021, foi produzido, pela primeira vez, um espumante por Jorge Dias. Por sua vez, estes enólogos nomearam Martta Reis Simões, Sandra Alves, Tiago Alves de Sousa e Sofia Caldeira.

No restaurante Panorâmico, situado no ecocampus da UTAD, existe uma frasqueira e o “Wine Wall of Fame”, um tributo arquitetónico à geração de enólogos Alumni UTAD, onde é possível encontrar as 13 criações vínicas da marca “Alumni UTAD”.

GCI UTAD