O BILHÓ: Festival Artístico Interdisciplinar de Chaves está a chegar

De 1 a 4 de dezembro celebra a criatividade e participa na festa

Chaves apresenta a primeira edição do BILHÓ – Festival Artístico Interdisciplinar que decorrerá de 1 a 4 de dezembro, uma produção da INDIEROR realizada no âmbito do protocolo de desenvolvimento cultural estabelecido e financiado pelo Município.

A Arte serve de mote para a desconstrução do indivíduo, num festival pluridisciplinar que pretende incitar o conhecimento holístico. Da música à fotografia, passando pela escrita ou ilustração, espetador e artista são colocados lado a lado, numa reflexão sobre o processo criativo.

BILHÓ é partilha e absorção. É paridade entre quem cria e quem embebe a criação. É ponto de encontro. É o aconchego dos serões à lareira e a timidez quebrada pelo estalar das castanhas assadas.

A programação do Festival Bilhó contará com concertos, ateliers e muita partilha de ideias através de distintas mesas redondas.

CONCERTOS:

-Catarina Branco | 1 de dezembro | 18h00 |Sala Amarela

-S. Pedro | 2 de dezembro | 21:30 | Auditório do Centro Cultural de Chaves

-Joana Alegre | 3 de dezembro | 21:30 | Auditório do Centro Cultural de Chaves

– Cave Story | 4 de dezembro | 15:30 | Auditório do Centro Cultural de Chaves

ATELIERS:

– Mobile Photowalk – fotografia com telefone | 1 a 4 de dezembro | INDIEROR

– Ilustração do papel ao digital | 2 de dezembro | MACNA

– Do conto popular ao cinema | 3 e 4 de dezembro | MACNA

RESIDÊNCIA ARTÍSTICA:

-Canto e Performance Contemporâneos | 1 a 4 de dezembro | Sala Amarela

MESAS REDONDAS:

– A arte plástica na (des)construção do indivíduo | 1 de dezembro 21:30 | Sala Amarela

– SongWriting – O Processo de escrita de canções | 3 de dezembro 17:30 | Sala Amarela

– Cultura do Abandono: A indústria criativa como travão à debandada jovem | 4 de dezembro 17:30 | Auditório do Centro Cultural de Chaves

A participação na residência artística é condicionada a casting. Os workshops são limitados a 10 participantes, necessitando de inscrição prévia.

Toda a informação e bilhetes em indieror.pt/bilho