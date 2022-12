“O Futuro é Acessível”: assinalado Dia das Pessoas com Deficiência em Vila Real

Decorreu no passado dia 3 de dezembro, Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, no auditório da Biblioteca de Vila Real, uma Mesa Redonda que contou a presença de oradores com experiências várias na área e que permitiu um debate muito enriquecedor e uma verdadeira partilha de conhecimentos, sob o tema “O Futuro é Acessível”.

A Vereadora da Ação Social e Igualdade, Mara Minhava, abriu a sessão, marcada por um programa escrito em Braille e uma mensagem de boas-vindas em língua gestual, referiu a preocupação permanente do Município de Vila Real em promover todo um conjunto de apoios e medidas, desde apoios sociais a candidaturas comunitárias, que ajudem a eliminar os constrangimentos da pessoa com deficiência e concorram para uma cidadania inclusiva, integral e de pleno direito.

Seguiram-se as intervenções do Professor Francisco Godinho, do CERTIC-UTAD, da Dra. Carina Pedrosa, terapeuta ocupacional na APCVR e do Dr. Márcio Martins, Provedor do Cidadão com Deficiência e Incapacidade, com a dinâmica moderação do Dr. Gabriel Martins, diretor do ACES Douro I – Marão e Douro Norte. Foi ainda apresentada uma tocante mensagem em vídeo com o testemunho de Norberto Mourão, campeão europeu de paracanoagem, natural de Mondrões.

Este interessantíssimo debate proporcionou aos presentes uma visão integrada da temática em apreço e promoveu uma reflexão pertinente, no que concerne aos desafios que a sociedade ainda enfrenta, visando ultrapassar os constrangimentos sentidos pelas pessoas com deficiência.

No encerramento do debate, Adriano Sousa, Vereador das Acessibilidades, Mobilidade e Transportes, reforçou a necessidade de continuar a promover espaços de discussão desta temática, lembrando o muito que se tem evoluído rumo ao conceito da acessibilidade universal e promovendo, desta forma, uma cidade mais inclusiva e feliz.