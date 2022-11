O Natal está a chegar a Lamego

Câmara Municipal de Lamego vai implementar várias ações alusivas ao Natal para que o espírito festivo ajude no apoio ao comércio local. Assim, para além da iluminação e das decorações natalícias, a iniciativa “Natal, Comércio Tradicional” vai abranger três eventos de estímulo ao comércio do concelho:

“Mercado de Natal”: vai reunir na cidade uma ampla variedade de produtos artesanais e regionais que tem como intuito ajudar os artesãos e produtores locais, dando a conhecer o que de melhor Lamego tem para oferecer.

Realizado no âmbito do projeto “Valorização dos Produtos Endógenos do Concelho de Lamego”, aprovado no programa Norte2020, esta iniciativa é co-financiada pelo FEDER. O “Mercado de Natal” decorre entre 1 de dezembro e de 8 de janeiro na Av. Dr. Alfredo de Sousa.



Vouchers de Natal: atribuição de vouchers de consumo no valor de 10€ por cada 50€ de compras realizadas, entre 1 de dezembro e 8 de janeiro, em todas as lojas aderentes. Os vouchers podem ser levantados na Loja Interativa de Turismo (LIT), mediante a apresentação das faturas.

Os vouchers devem ser posteriormente trocados entre os dias 1 de dezembro e 31 de março, nos estabelecimentos comerciais e de restauração inseridos na campanha.



Concurso “Montras de Natal”: estão abertas as candidaturas para a participação do comércio de rua que vai escolher as montras dos estabelecimentos comerciais mais criativos de Lamego. Os dez primeiros classificados são distinguidos com um prémio pecuniário, sendo que todos os participantes recebem um prémio de participação no valor de 50€.

Os formulários de candidatura encontram-se disponíveis em www.cm-lamego.pt e no Balcão de Atendimento do Município de Lamego.



José Pinto, Vereador das Atividades Económicas da Câmara Municipal de Lamego, destaca “o esforço da autarquia no apoio ao comércio tradicional, procurando animar e decorar a cidade, no sentido de dinamizar o desenvolvimento económico local nesta quadra festiva”.

GC CM