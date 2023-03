Oficinas de Primavera na Casa de Mateus

As férias da Páscoa estão a chegar e a Fundação da Casa de Mateus aproveita a entrada da Primavera para propor uma semana de diversão e aprendizagem, à volta do ambiente e da história: um conjunto de oficinas pensado para satisfazer cada uma das idades que comporão o grupo, com atividades de complexidade diferente que nos ajudarão a pôr as mãos em diferentes massas.

As Oficinas de Primavera foram desenvolvidas a partir do ciclo que se inicia, tomando partido das mudanças na natureza e da renovação da paisagem. Além das experiências promovidas nos espaços exteriores, haverá visita ao Museu, experiência na Cozinha de Mateus e a criação de uma exposição para o espaço virtual da Fundação, integrando assim diversas práticas no processo educativo.

As vagas são limitadas. As inscrições deverão ser feitas para cultura@casademateus.pt