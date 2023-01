Ordem dos Contabilistas Certificados organiza formação sobre OE em Vila Real

Sexta-feira, 27 de janeiro, no Auditório do Conservatório de Música

A Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) promove esta sexta-feira, 27 de janeiro, no Auditório do Conservatório de Música, em Vila Real, uma formação sobre o Orçamento do Estado 2023.

Estarão presentes em Vila Real cerca de 140 contabilistas certificados. O evento, que decorre entre as 9h e as 18h30, contará com a presença de um elemento do conselho diretivo da OCC.

O ciclo formativo do OE 2023 decorre entre 16 de janeiro e 3 de fevereiro, a nível nacional, em 28 cidades do país.

O Orçamento do Estado foi aprovado, em votação final global, no Parlamento, no passado dia 25 de novembro e foi promulgado a 29 de dezembro pelo Presidente da República, tendo entrado em vigor a 1 de janeiro de 2023.