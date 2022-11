Orlando Matos eleito Comandante de Sector Operacional do Distrito de Vila Real

O atual comandante dos Bombeiros Voluntários da Cruz Branca de Vila Real foi eleito, na passada Quinta-Feira, 17 de novembro, Comandante de Sector Operacional do Distrito de Vila Real.

Com 44 anos, Orlando Matos foi eleito pelos Presidentes e Comandantes presentes na votação que decorreu no Auditório Municipal do Peso da Régua.

Foram também eleitos para Comandante Operacional de Zona 01 (parte norte do distrito) o Comandante Hernâni Carvalho dos BV de Salto e para Comandante Operacional de Zona 02 (parte sul do distrito), o Comandante Vítor Sequeira dos BV de Favaios.

Estes cargos resultam da proposta do Comando Autónomo de Bombeiros feita pela da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP).

Orlando Matos é Comandante dos Bombeiros Voluntários da Cruz Branca de Vila Real há oito anos e desempenha ainda os cargos de Vice-presidente para a aérea operacional da Federação de Bombeiros do Distrito de Vila Real e Conselheiro da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP).