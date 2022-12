Ornitólogo de Vila Real é Campeão Nacional

Criador de aves de Vila Real traz três títulos nacionais para a região

Das mais de 5 mil aves a concurso e de entre os 415 criadores concorrentes no 74º Campeonato Nacional de Ornitologia realizado nas Caldas da Rainha, do dia 16 a 18 dezembro, o criador Adalberto Ferreira sagrou-se Campeão Nacional em Canários Lizard Dourado com calota partida ou imperfeita e arrecada o 2º lugar em Canários Lizard Prateado com calota perfeita ou quase perfeita e um 3º Lugar em Canários Lizard Prateado com calota partida ou imperfeita.

São 3 títulos nacionais para vila real, prestigiando mais uma vez a região transmontana no maior campeonato de aves a nível nacional, fechando se assim a época desportiva e competitiva de ornitologia nacional.

É neste campeonato, e o mais ambicioso, que os criadores expõem o resultado de todo uma época de trabalho que vai desde a seleção dos casais, passando pela época reprodutiva e culminando na muda das penas que se reveste da maior importância para que as aves se apresentem na sua forma mais esplendorosa.

Segundo Adalberto Ferreira, “é um orgulho poder trazer prémios para vila real, num desporto em franca expansão a nível nacional, poder expor o trabalho de um ano. Um Hobbie que dá muito trabalho, mas também muita alegria quando as aves que se cria sobem ao pódio destes campeonatos”.