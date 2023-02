“Os Marretas” alegraram as ruas da vila de Sabrosa

A folia carnavalesca invadiu durante a manhã de hoje, 17 de fevereiro, as ruas da vila com o desfile de carnaval das escolas do concelho de Sabrosa.

Com o tema “Os marretas em Sabrosa” a servir de mote para a caraterização dos pequenos foliões, as ruas “pintaram-se” de muita cor e alegria, o que contagiou as centenas de pessoas que assistiram ao desfile, numa visível manifestação de proximidade entre a escola e a comunidade.

O cortejo, onde a música não faltou, teve a participação do grupo de bombos Zés Pereiras de Sabrosa.

O município de Sabrosa apoiou a iniciativa escolar que tão bem preserva a tradição e proporciona às crianças um autêntico momento de diversão.

“Ao carnaval a brincar com cartão a trabalhar, criaram-se os Marretas para Sabrosa alegrar”.

GC CM