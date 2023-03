Padre Fontes homenageado e emocionado com o título de Embaixador do Alto Tâmega e Barroso

António Lourenço Fontes, conhecido por todos por Padre Fontes, foi ontem, dia 27 de março, durante o Fórum Turismo, Sustentabilidade e Crescimento do Interior, no Casino de Pedras Salgadas, homenageado com o título de Embaixador do Alto Tâmega e Barroso. Um gesto de agradecimento do território por todo o trabalho desenvolvido em prol do mesmo.

Foi de lágrimas nos olhos e acompanhado por uma chuva de aplausos que o Padre Fontes subiu ao palco para receber aquela que é a “homenagem que ele mais valoriza”, segundo Fátima Fernandes, Presidente da Câmara Municipal de Montalegre. A autarca, com a voz embargada, enalteceu o reconhecimento àquela que é a figura maior viva do seu município dizendo que esta foi uma decisão consensual entre os seis autarcas pois, apesar de ser uma personalidade muito ligada ao concelho de Montalegre todos os restantes municípios lhe reconhecem o mérito por tudo o que fez e ainda faz pela região, nomeadamente, no setor do turismo.

Fátima Fernandes lembrou que em 2010 foi enviada à Presidência da República uma petição subscrita por centenas de pessoas conhecidas para que fosse atribuída ao Padre Fontes “uma medalha honorífica por todos os serviços prestados em nome da cultura transmontana”. Uma vez que, até à data, este pedido não foi atendido, será agora enviada nova petição que a autarca Barrosã fez questão de ler para as mais de 200 pessoas presentes na sala.

A entrega do troféu foi feita pelas mãos de Fátima Fernandes, acompanhada pelos outros cinco autarcas da região e dos outros dois embaixadores que já integram esta rede desde o ano passado.

O Padre Fontes teve ainda a oportunidade de agradecer a todos pela distinção, lamentando não ter mais saúde para poder continuar a dar mais pela região, e apelou para que todos sejam embaixadores da Região.

A rede de Embaixadores do Alto Tâmega e Barroso tem como objetivo reconhecer o valor de cidadãos/entidades oriundos do território que nas mais variadas áreas de atividade têm tido um percurso de excelência, mantendo o orgulho nas suas origens e tendo como princípios a humildade e a capacidade de superação.

Todo o percurso de vida do Padre Fontes, que pode conhecer em pormenor no documento em anexo, se alinha com este propósito destacando a sua resiliência, pois, apesar da sua condição de saúde se ter agravado ao longo dos últimos anos, e da idade já avançada, aceitou a doença, não deixando que o diagnóstico seja um fator limitador para o seu contributo no crescimento e reconhecimento da região.