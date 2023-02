Padre Fontes inaugurou livro “Diários (1958-1961)”

No dia que comemorou 83 anos, o padre Fontes apresentou a sua mais recente obra literária: “Diários (1958-1961)”. Casa cheia no Ecomuseu de Barroso para assistir ao lançamento de um livro, com a chancela da Âncora Editora, que revela os diários assinados pelo pároco no período de 1958 a 1961. Uma cerimónia carregada de emoção com vários testemunhos que lembraram o trajeto singular desta figura excelsa do concelho de Montalegre.

Para Fátima Fernandes, Presidente da Câmara de Montalegre, este foi “um dia grande para a cultura do concelho”. “O dia 22 de fevereiro é um dia abençoado porque nos presenteou com duas personalidades maiores do Barroso: o saudoso Bento da Cruz e o padre Fontes que, felizmente, ainda temos entre nós. Desde tenra idade que tem Barroso no coração. Estes “Diários” são muito interessantes porque já denotam a preocupação que tinha para com o território. São 83 anos de grande riqueza e de promoção da terra que ama. As obras do padre Fontes são magníficas porque são a conhecer aos vindouros aquilo que somos e aquilo que pretendemos. É um homem bom em todos os domínios. Foi bom na profissão que escolheu, na sua postura social, educativa e cívica. Foi bom familiar e bom amigo por isso tem aqui muitos admiradores e devedores. Todos nós devemos ao padre Fontes porque foi ele que colocou esta terra no mapa”, contou a autarca.



Já Padre Fontes, autor do livro, referiu: “quis dar este testemunho para as pessoas saberem um pouco mais da minha vida e como se pode ser padre”. “Explicar um pouco como se luta por esta vocação. Tudo foi feito nas viagens e nos livros que tive oportunidade de ler. O tempo do Seminário foi um tempo de silêncio. Senti liberdade para poder publicar. Tenho outro tanto para publicar. Já está organizado. O segundo volume vem a caminho. Gosto de saborear a vida. Preencher a vida. Transformar o azedo em doce”, sublinhou o padre.