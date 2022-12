Pai Natal junta-se no sábado de manhã à festa em Lamego

No próximo sábado, todos os caminhos vão dar à Av. Dr. Alfredo de Sousa para que, juntos, possamos assistir à Chegada do Pai Natal.

Depois de um passeio pelas principais ruas da cidade de Lamego, a figura mais adorada desta quadra tem encontro marcado com miúdos e graúdos às 10 horas no Mercado de Natal. Esta chegada será celebrada com muita animação.

O Mercado de Natal reúne uma ampla variedade de produtos artesanais e regionais que tem como intuito ajudar os artesãos e produtores locais, dando a conhecer o que de melhor o concelho e a região têm para oferecer.

A magia do Natal volta, este ano, à cidade de Lamego com a realização da Campanha “Natal, Comércio Tradicional”, promovida pela autarquia, com o propósito de estimular a economia local.