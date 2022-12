Parque Biológico da Serra das Meadas prepara “Natal na Floresta”

O espírito natalício já envolve o Parque Biológico da Serra das Meadas, em Lamego, e no próximo dia 17, vai compartilhar a magia própria desta época, num evento muito especial.

O “Natal na Floresta” promete animar o convívio entre os pequenos “gnomos”, numa tarde que contará com várias atividades, oficinas, lembranças e um lanche em grupo.

A inscrição, de carácter obrigatório e limitada a trinta crianças, garantirá por 10 euros o acesso ao recinto do Parque e ao programa de atividades.



As inscrições devem ser realizadas até 15 de dezembro no Gabinete de Atendimento do Município de Lamego ou no Parque Biológico. Apenas serão validadas mediante a entrega da respetiva ficha de inscrição e pagamento.

O Natal é um momento de partilha e reflexão. Para além de todo o divertimento prometido, os mais novos serão sensibilizados para os temas da proteção e conservação da Biodiversidade e da Sustentabilidade Ambiental.