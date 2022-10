Passado, Presente e Futuro da Euro-Região Galiza-Norte de Portugal em debate este sábado, em Vila Real

A Fundação da Casa de Mateus promove este sábado, 29 de outubro, na Casa de Mateus, em Vila Real, a partir das 15 horas, o encontro “Galiza-Norte de Portugal | Território e Futuro”, que contará com a presença do Presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, e do Presidente da CCDR-NORTE, António Cunha.

O programa pretende abordar os desafios atuais e objetivos do futuro da Euro-Região e da cooperação entre o Norte de Portugal e a Galiza, partindo, para isso, de uma reflexão sobre o trabalho de cooperação realizado entre as regiões desde 1986. Em debate estarão questões como o papel da cooperação transfronteiriça no contexto dos desafios europeus e ibéricos da reindustrialização e da digitalização, da transição energética e climática, a descentralização e organização administrativa de Portugal e Espanha, o lugar da Cultura no desenvolvimento regional, entre outras.

A conferência de abertura está entregue ao historiador e intelectual Ramón Villares, que apresentará o livro “Galiza, Terra Irmã de Portugal”, explorando as especiais afinidades culturais, históricas e simbólicas entre a Galiza e o Norte.

No encontro participam ainda os antigos presidentes da CCDR-NORTE Luís Valente de Oliveira e Luís Braga da Cruz, Diego Calvo, atual Vice-Presidente segundo da Xunta de Galicia, Teresa Albuquerque, Diretora-Delegada da Fundação da Casa de Mateus, António Araújo, da Fundação Francisco Manuel dos Santos e Nuno Almeida, Diretor do Agrupamento Europeu de Cooperação Galiza-Norte de Portugal (GNP-AECT).

As conclusões do encontro ficam a cargo de Begoña Íñiguez, Diretora de Comunicação do GNP-AECT, e de Manuel Carvalho, Diretor do Jornal Público.