Passaporte Douro: Entrega de Certificados de Excelência de Turista do Douro

A CIMDOURO vai promover a entrega dos Certificados de Excelência de Turista do Douro (Passaporte DOURO) no sábado, dia 26 de novembro, pelas 11h00, na sala “wine Bar” do Museu do Douro, em Peso da Régua.

Os primeiros 40 turistas que viajaram de Passaporte Douro na mão e carimbaram os 76 pontos de interesse irão receber um Pack composto por: Caixa personalizada, o Certificado de Excelência de Turista do Douro e uma garrafa de Vinho do Porto, exclusiva, que o IVDP criou para esta iniciativa.

O Passaporte Douro reúne 76 pontos de interesse espalhados por 19 municípios. É uma ação que visa mostrar o Douro nas suas singularidades, diferenças, cultura e património, servindo de guia para os turistas que visitam a região. Um projeto que se tornou uma dinâmica de sucesso, visto que estão 18 mil passaportes Douro na rua.

O Passaporte Douro conta com a parceria do Turismo do Porto e Norte e do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto.