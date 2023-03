“Passeio escolar de Inglês a Malta”

Entre os dias 18 e 22 de fevereiro, alunos das turmas B, C e D do 12º ano do Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus, acompanhados por professoras, deslocaram-se a Malta, no âmbito de um passeio escolar dinamizado pela professora de Inglês.

Durante a sua estadia os participantes ficaram hospedados no Buccaneers Boutique Guest House, St Paul’s Bay e tiveram a oportunidade de descobrir não só a ilha de Malta (onde visitaram Hagar Qim Park; Mdina – Domus Romana, St. Paul’s Catacombs, St. Paul’s Cathedral, Palácio Vilhena; Mosta – basílica de Mosta e bunker; Bugibba; La Valetta – Triton Fountain, Saint John’s Co-Cathedral, Grandmaster’s Palace, Republic St., casa Rocca Piccola, Teatru Manoel, Lascaris War Rooms; Senglea; Vittoriosa (Birgu) e Cospicua), mas também a ilha de Gozo (Victoria e a Citadella, Ta’Pinu Basilica, salinas, Dwejra, St. George’s Basilica) e a ilha de Comino.

Muito do agrado dos participantes foram igualmente as visitas com uma guia local e os momentos passados na praia.

É de elogiar o comportamento irrepreensível, o respeito pelos outros e pela propriedade alheia, o cumprir das regras estabelecidas e o alargar dos conhecimentos e mundividências de todos durante os cinco dias do passeio escolar!

(Professoras responsáveis: Anabela Videira, Lígia Sousa e Maria Manuel Carvalhais)