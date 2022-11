Pavilhão dos Desportos de Vila Real com salas de apoio ao treino

Inserida num conjunto de medidas de desenvolvimento, fomento e apoio ao associativismo desportivo, o município de Vila Real dotou o pavilhão dos desportos de uma sala complementar de apoio ao treino. Alexandre Favaios, Vice-Presidente e Vereador do Pelouro do Desporto, vê este novo espaço como uma mais-valia para a preparação dos atletas, com evidentes benefícios no que concerne ao incremento da sua condição física e rendimento desportivo.

Todos os clubes e associações desportivas utilizadoras do pavilhão podem, mediante supervisão de um técnico responsável, fazer uso do referido espaço em horários diferenciados por clube/modalidade.

Recorde-se que o Pavilhão dos Desportos, para além de acolher as atividades de diversas associações de modalidade, é uma infraestrutura importante para o desenvolvimento harmonioso das crianças, dos jovens e menos jovens e uma oportunidade para a prática desportiva em geral. Este equipamento veio ainda ampliar a possibilidade de realização em Vila Real de várias atividades desportivas e de outros eventos com carácter multifacetado.