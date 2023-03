PCP em acção de divulgação da iniciativa parlamentar para reconstituição da Casa do Douro

A DORVIR do PCP distribuiu um documento à população que nesta quarta-feira passou pelo Mercado Municipal do Peso da Régua. O referido documento deu conta da iniciativa que será amanhã discutida na Assembleia da República, com vista à reconstituição da Casa do Douro.

Estiveram presentes dirigentes locais e regionais do PCP, bem como Gonçalo Oliveira, membro da Comissão Política do Comité Central. “Foram muitos os pequenos produtores agrícolas que foram contactados, tendo-se verificado haver junto deles um forte apoio às propostas do PCP, nomeadamente: A reconstituição da Casa do Douro, enquanto património de todos os viticultores da Região Demarcada do Douro; Que a sua gestão democrática seja assegurada pelos seus legítimos proprietários, na base da regra de um produtor, um voto;A atribuição da representação da produção no Conselho Interprofissional do IVDP; Atribuir à Casa do Douro reconstituída, todas as competências que justifiquem a inscrição obrigatória, que agora estão no IVDP”, frisa o partido, em comunicado.

O documento menciona ainda um alerta à população, dando conta da intenção das casas exportadoras e grandes proprietários, em alterar as regras de classificação dos terrenos, destruir o IVDP, acabar com o chamado “benefício” e desregular toda a produção e comércio do vinho generoso do Douro.

Foi neste contexto que o Grupo Parlamentar do PCP questionou o Ministério do Trabalho e Segurança Social sobre as acções inspectivas realizadas às quintas da Região Demarcada do Douro. “A resposta obtida foi esclarecedora e comprova a forma como estas práticas estão generalizadas:

“(…)a ACT comunicou ter efetuado 36 visitas inspetivas no ano de 2022 nas quintas da Região Demarcada do Douro que resultaram na instauração de 19 processos de contraordenação, tendo sido identificados 410 trabalhadores”, pode ler-se no comunicado.

Segundo o PCP, “igualmente insuficiente foi a resposta do Ministério do Trabalho à questão: que medidas pretende o Governo tomar para defender os direitos dos trabalhadores das práticas responsáveis pela sua sobre-exploração, nomeadamente a elevada precariedade e discriminação salarial entre homem e mulheres?”.

A DORVIR afirma, ainda, que não será nenhuma “Agenda do Trabalho Digno”, nem “lista de empresas” “que irá alterar uma realidade marcada pelo facto de, ainda hoje, homem e mulheres receberem salário diferente por trabalho igual, pela não observância dos feriados “laicos”, pela precariedade, baixos salários e elevada exploração”.

O PCP perguntou também ao Ministério do Trabalho e ao Ministério da Administração Interna se têm conhecimento da situação de um grupo de cidadãos timorenses – que estaria a trabalhar na Região Demarcada do Douro – e teria sido “abandonado à sua sorte” pelo empreiteiro agrícola que os havia contratado e que os deixou sem alojamento e sem meios financeiros para garantir a sua subsistência ou regresso a casa.

“A resposta foi recentemente conhecida e confirma apenas aquilo de que já se suspeitava”, afirmou o PCP.

A DORVIR do PCP reafirma que é preciso valorizar o trabalho e defender os direitos dos trabalhadores, reforçando os meios da ACT e dando força executiva às decisões condenatórias que esta toma.

É preciso fazer – por exemplo – com que as Quintas e Herdades – que recebem o produto do trabalho dos trabalhadores – sejam responsabilizadas pelo cumprimento dos direitos de quem lá trabalha.

Os trabalhadores agrícolas do Douro podem continuar a contar com a acção e intervenção do PCP na sua luta por uma vida melhor.

GC