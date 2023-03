Peripécia e ACAPO adaptam espetáculos para deficientes visuais

Na sequência da nova parceria com a Peripécia-Teatro, dia 9 de março, a Delegação de Vila Real da ACAPO marcou presença na sessão “Conto Contigo”, que teve lugar no Centro Cultural e Recreativo de Benagouro, e estreou no evento “Lua Cheia, Arte na Aldeia”.

As Sessões “Conto Contigo” são sessões de contos dinamizados em aldeias locais, que por norma se encontram isoladas geograficamente, levando o teatro e a cultura a locais onde habitualmente não chega.

Estilisticamente é um espetáculo que está na fronteira da narração com a representação teatral, mantendo sempre uma relação de extrema proximidade entre a atriz e o espectador. Reforçando, ainda mais, esta proximidade, e proporcionando às pessoas com Deficiência Visual um maior leque de experiências, antes do espetáculo, estas tiveram a possibilidade de conhecer e conversar com os artistas, e explorar o cenário e todos os elementos nele envolvidos.

Estas iniciativas têm um papel fundamental para relembrar que a inclusão deve contemplar o acesso à cultura e à arte.

GC