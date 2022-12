Peso da Régua: autarquia esclarece sobre deslizamentos de terras entre Bagaúste e Covelinhas

A Câmara Municipal do Peso da Régua informou que, na sequência do deslizamento de terras ocorrido no dia 13 de dezembro, na estrada que liga Bagaúste a Covelinhas, está a envidar esforços no sentido de repor a circulação automóvel, no mais curto espaço de tempo possível.

No local, esteve uma empresa especializada, responsável pelo plano de intervenção, que será posto em marcha na primeira semana de janeiro.

A Câmara Municipal do Peso da Régua apela à compreensão das pessoas afetadas por esta situação, garantindo que o processo está a ser gerido com a maior celeridade possível.