Peso da Régua: Biblioteca Municipal reuniu livros para entregar às IPSS’s

A Biblioteca Municipal do Peso da Régua reuniu algumas dezenas de livros para oferecer a cada uma das IPSS do concelho que possuem as valências de Centro de Dia/Convívio e Estrutura Residencial para Idosos.

Uma vez que, ao exercitar a memória, a leitura ajuda a preservar as funções cognitivas, pretende-se que esta oferta contribua para um envelhecimento mais ativo dos utentes destas instituições.

A entrega dos livros foi feita por Eduardo Pinto, Vereador da Câmara Municipal do Peso da Régua, que sublinhou a importância desta iniciativa não só para a promoção da leitura, bem como para a integração social e o combate à iliteracia.

Esperando o reencontro no próximo ano para mais leituras, resta-nos desejar a todos os utentes e cuidadores um feliz Natal e um Ano Novo com muita saúde.