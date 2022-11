Peso da Régua: campanha de esterilização de animais de companhia

A Câmara Municipal do Peso da Régua aderiu, pelo quinto ano consecutivo, à campanha de apoio à esterilização de animais de companhia, promovida pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

Esta tarde foi assinado o protocolo de cooperação com as duas associações de animais do concelho: a Companhia dos Animais e o Grupo de Proteção de Animais da Régua, com vista ao incentivo à esterilização e cooperação financeira na execução da campanha.

Desde 2018, ao abrigo desta campanha foram esterilizados cerca de 1621 animais. Estes números evidenciam a eficácia do trabalho feito nos últimos anos, com vista ao controlo do crescimento da população animal, sem deixar de os proteger.

O protocolo prevê o apoio no valor de 15 mil euros, em complemento à verba atribuída pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, num valor equivalente.

A cooperação entre a Câmara Municipal do Peso da Régua, a Companhia dos Animais e o Grupo de Proteção de Animais da Régua foi reiterada, pelo que o compromisso é continuar a trabalhar em prol dos animais.