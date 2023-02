Peso da Régua: cerimónia de entrega de prémios do concurso “Árvores de Natal”

No âmbito do Projeto “Natal com Arte”, promovido pelo Município do Peso da Régua, a Escola Secundária João de Araújo Correia e a E.B. 2,3 do Peso da Régua levaram a cabo o II Concurso “Árvores de Natal”.

As árvores de Natal a concurso, construídas pelos alunos, a partir de uma caixa de papelão, estiveram expostas no Mercado Municipal, durante o mês de dezembro, dando vida e cor a esse espaço na quadra natalícia.

No início de janeiro, foram apurados os três vencedores, um por cada nível de ensino: o 6.º 7 da Escola EB 2,3; o 7.º D + DS e o 11.º A de Artes da Escola Secundária.

A entrega dos prémios contou com a presença de Mónica Valente, Adjunta do Presidente da Câmara Municipal, Salvador da Costa Ferreira, Diretor do Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia e de Margarida Arcanjo, Coordenadora da E.B. 2,3 do Peso da Régua.

Mónica Valente enalteceu o empenho e a criatividade dos alunos participantes no concurso, os quais irão beneficiar da oferta de um bilhete de cinema para sessão no Auditório Municipal do Peso da Régua.

O Município do Peso da Régua e o Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia reconhecem a importância de iniciativas como esta, sobretudo, pela forma como os alunos têm aceitado o desafio para criarem peças, estimulando a criatividade de cada um deles e contribuindo, dessa forma, para um percurso académico mais feliz.

GC CM