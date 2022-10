Peso da Régua: Dia do Diploma da Escola Profissional do Rodo

Decorreu esta tarde no Auditório Municipal do Peso da Régua, a cerimónia de entrega de diplomas aos alunos, que no ano letivo 2021/2022, concluíram o ensino secundário profissional com sucesso. Na cerimónia foram ainda distinguidos os alunos de mérito desse mesmo ano letivo e a aluna de excelência dos três anos de curso.

A cerimónia contou a presença de Susana Massa, Diretora da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo que, num discurso emotivo, se referiu à Escola como um lugar de aprendizagem, mas também de afetos, sublinhando que esta é uma Escola de gente feliz, orgulhosa da sua história.

A Diretora da Escola sublinhou que o programa educativo pretende ir ao encontro das necessidades da sociedade na área de emprego e a aposta da Escola é formar profissionais nas diferentes áreas da região, por forma a ser possível corresponder às expetativas criadas em relação ao ensino profissional e à Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo.

Aos alunos distinguidos, Susana Massa pediu para não desistirem e para acima de tudo serem felizes.

José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua, agradeceu o trabalho exemplar feito pela Escola, o qual tem uma dimensão regional, coincidente com a ambição de ser nacional. Neste sentido, o Autarca deixou claro que a Escola poderá continuar a “a contar connosco, porque nós também com o vosso trabalho para poder cumprir com as ambições que temos para o território”, sublinhado, desta forma, a importância do ensino profissional, que capacita os jovens para o mercado de trabalho.

Para o futuro, o Presidente da Câmara Municipal desafiou os alunos a não baixarem os braços, porque a sociedade está em evolução constante, sendo fundamental ter uma atitude proativa em relação à vida.