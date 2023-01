Peso da Régua e Santa Marta de Penaguião: “Programa apoio 65 – Idosos em segurança”

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário do Destacamento Territorial de Peso da Régua, entre os meses de outubro de 2022 e janeiro de 2023, realizou diversas ações de sensibilização no âmbito do “Programa apoio 65 – Idosos em segurança”, em diversas freguesias dos concelhos de Peso da Régua e Santa Marta de Penaguião.

As ações tiveram como destinatários cerca de 80 idosos, alertando-os para diversas matérias relacionadas com a segurança, de modo a prevenir que esta população seja vítima de determinada criminalidade, em particular de situações de violência, de burlas e de furto em residências.

Esta iniciativa contou com a colaboração da Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento (A2000), Instituição Particular de Solidariedade Social sediada em Poiares – Peso da Régua.

Cuidar da Pessoa Idosa, é cuidar do nosso futuro.