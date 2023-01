Peso da Régua: EM 313.1 cortada devido a deslizamento de terras

Os serviços municipais de Proteção Civil do Peso da Régua informam que procedeu ao corte de trânsito em troço da E.M. 313.1, em direção à Barragem de Bagaúste, devido ao deslizamento de terras ocorrido durante a última noite, ao risco elevado de voltar a acontecer e por forma a acautelar a segurança das pessoas.

Os serviços municipais de Proteção Civil do Peso da Régua estão a envidar esforços no sentido de repor a circulação automóvel, dentro do mais curto espaço de tempo possível.

Os serviços municipais de Proteção Civil apelam às pessoas para que cumpram com a sinalética existente no local, por forma ser possível garantir a segurança de todos.