Peso da Régua: homem detido por posse de munição proibida

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através dos elementos do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Peso da Régua, deteve um homem de 64 anos por posse de munição proibida, no concelho de Peso da Régua.

No decorrer de uma ação de fiscalização ao exercício do ato venatório, os elementos da Equipa de Proteção Florestal (EPF) do NPA de Peso da Régua, detetaram que o suspeito estava a caçar e tinha na sua posse, um cartucho municiado com múltiplos projéteis, vulgarmente denominado por “zagalote” e que constitui uma munição proibida, motivo que levou à sua detenção em flagrante. No decorrer das diligências policiais foi apreendido o seguinte material, destacando-se: Uma caçadeira; 25 cartuchos carregados com chumbo de calibre 12; Cinco cartuchos deflagrados de calibre 12.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Peso da Régua.

A GNR relembra que, de acordo com o Regime Jurídico das Armas e Munições, são proibidos a venda, a aquisição, a cedência, a detenção, o uso e o porte de armas, acessórios e munições da classe A, nos quais se incluem os cartuchos carregados com zagalotes e com cartucho de projétil único, exceto se integrados na atividade de colecionador ou de armeiro, exclusivamente para exportação e transferência.