Peso da Régua: Hotel Vilhena vai ser reabilitado

No âmbito da sua Estratégia Local de Habitação (ELH), o Município de Peso da Régua tem vindo a intensificar a sua atuação, junto da população mais carenciada do concelho, com vista a garantir o acesso a uma habitação condigna às famílias, alargando as respostas do seu parque habitacional público.

Sendo o acesso à habitação um direito Consagrado na Constituição da República Portuguesa é, igualmente, um fator importante para a garantia da coesão e competitividade territorial.

Neste sentido, o Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua assinou hoje o contrato de financiamento para reabilitação do “Hotel Vilhena”, sito na freguesia de Fontelas, num investimento na ordem de 1 300 000, 00€.

O planeamento estratégico na área da Habitação tem permitido consolidar o investimento e fazer de Peso da Régua, um território competitivo, onde TODOS contam.

O PRR é um programa que tem como objetivo proporcionar as condições para o desenvolvimento de um conjunto de reformas e de investimentos com vista a retomar o crescimento económico sustentado, reforçando o objetivo de convergência com a Europa ao longo da próxima década.

O investimento RE-CO2-i01 – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, de Componente 02 – Habitação, do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), assenta o reforço do financiamento concedido no âmbito do Programa 1º Direito.

O PRR prevê um investimento de 1.211 milhões de euros neste programa, o que permitirá dar resposta a pelo menos 26.000 famílias até 2026.

