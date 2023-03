Peso da Régua: militares da GNR salvam mulher no rio Douro

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Posto Territorial de Peso da Régua, no dia 16 de março, salvou uma mulher junto ao Cais da Junqueira, no concelho de Peso da Régua.

Na sequência de um alerta a dar conta de que se encontrava uma pessoa no leito do Rio Douro, os militares da Guarda descolaram-se de imediato para o local, onde detetaram que uma mulher se encontrava na água e em nítidas dificuldades em manter-se à superfície. No seguimento da ação, os militares introduziram-se prontamente na água tentando alcançar a vítima, conseguindo resgatá-la até à margem efetuando a sua estabilização e mantendo-a em sua segurança até à chegada dos meios de socorro.

A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários do Peso da Régua, uma vez que apresentava indícios de hipotermia, tendo sido posteriormente, por indicação do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), encaminhada para o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) em Vila Real.