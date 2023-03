PJ deteve homem fortemente indiciado por homicídio tentado em Mirandela

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, com a colaboração da Polícia de Segurança Pública de Mirandela, procedeu à identificação e detenção de um homem pela presumível autoria do crime de homicídio tentado.

Os factos ocorreram no final da tarde do dia 05 de março de 2023, no interior de uma habitação, sita em Mirandela, quando o arguido, num contexto de violência doméstica, exerceu violência sobre o corpo da vítima, uma mulher de 28 anos de idade, provocando-lhe graves lesões físicas.

O detido, de 38 anos de idade, sem ocupação laboral, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

GC